شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط سبعة أطنان لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الضابطة الجمركية تضبط سبعة أطنان لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز تمكن من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، والتي تقدر بحوالي سبعة أطنان في محافظتي القدس وأريحا.

وأفاد البيان أنه بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة من جهاز الاستخبارات العسكرية حول وجود كمية كبيرة من اللحوم المجمدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي في منطقة الرام بضواحي القدس، وعلى الفور تم إبلاغ جهات الإختصاص، ثم تم التوجه إلى المنطقة، حيث تم ضبط حوالي 4.5 طن من اللحوم المجمدة، وبعد الكشف عليها قررت جهة الإختصاص إتلافها على الفور لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، واستكمالاً للمعلومة حول وجود كمية اخرى في محافظة أريحا، حيث تم تشكيل قوة مشتركة ومداهمة المكان الذي توجد به اللحوم، حيث تم ضبط حوالي 2.5 طن من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الاجراءات القانونية، وتحويلهم للنيابة العامة.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي مواد فاسدة او مهربة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132 أو الصفحة الرسمية للجهاز من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء مجتمعنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.

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