الكشف عن فحوى اجتماع الرئيس عباس والعاهل الأردني المقرر اليوم

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمّان.



وبيّن المستشار الدبلوماسي للرئاسة، مجدي الخالدي، أن هذا اللقاء يسبق اجتماع القيادة الحاسم غداً الخميس، ويأتي في إطار التنسيق والتشاور المشترك حول المواقف السياسية، خاصة التحركات القادمة لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، إضافة لما يتهدد القدس من مخططات التهويد والتهجير وآخرها جريمة الحرب في

وادي الحمص.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن العديد من المسائل، سيتم مناقشتها تتعلق بالتحرك على المستوى الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.



إلى ذلك، أشار الخالدي إلى أهمية المواقف والدعم للموقف الفلسطيني من قبل 14 دولة في مجلس الأمن الدولي للموقف الفلسطيني، باستثناء الولايات المتحدة، مشدداً على استمرار العمل من خلال المنظمة الأممية؛ لاستصدار قرارات ضد الجرائم الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطن