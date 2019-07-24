منصور: الكويت وجنوب إفريقيا تقدمتا بمشروع قرار لإدانة هدم المنازل بوادي الحمص
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الكويت وجنوب إفريقيا، تقدمتا بمشروع قرار لإدانة ما قامت به سلطات الاحتلال في وادي الحمص.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات الذي حضر الجلسة حاول التشكيك بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتصدت له الدول الـ 14 في المجلس في رد على محاولات غرينبلات التنكر لقرارات مجلس الأمن بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الكويت وجنوب إفريقيا، تقدمتا بمشروع قرار لإدانة ما قامت به سلطات الاحتلال في وادي الحمص.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات الذي حضر الجلسة حاول التشكيك بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتصدت له الدول الـ 14 في المجلس في رد على محاولات غرينبلات التنكر لقرارات مجلس الأمن بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن 50
دولة في المنظمة الدولية، دانت بشدة هدم الاحتلال منازل المواطنين في وادي الحمص، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بهذا الشأن باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يهدد السلم والأمن الدوليين.
دولة في المنظمة الدولية، دانت بشدة هدم الاحتلال منازل المواطنين في وادي الحمص، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بهذا الشأن باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يهدد السلم والأمن الدوليين.
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