منصور: الكويت وجنوب إفريقيا تقدمتا بمشروع قرار لإدانة هدم المنازل بوادي الحمص

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن 50

دولة في المنظمة الدولية، دانت بشدة هدم الاحتلال منازل المواطنين في وادي الحمص، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بهذا الشأن باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات الذي حضر الجلسة حاول التشكيك بقرارات مجلس الأمن الدولي، وتصدت له الدول الـ 14 في المجلس في رد على محاولات غرينبلات التنكر لقرارات مجلس الأمن بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.