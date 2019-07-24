الحكومة: لم نُحدد بعد نسبة صرف رواتب موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة
خاص دنيا الوطن
أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": "يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، وفقاً لما سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال".
وحول موعد صرف الرواتب، أوضح ملحم، أن وزارة المالية الفلسطينية، هي من تحدد موعد ونسبة الصرف.
أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": "يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، وفقاً لما سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال".
وحول موعد صرف الرواتب، أوضح ملحم، أن وزارة المالية الفلسطينية، هي من تحدد موعد ونسبة الصرف.
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