الحكومة: لم نُحدد بعد نسبة صرف رواتب موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.



وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": "يتم تحديد نسبة صرف رواتب الموظفين، وفقاً لما سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال".



وحول موعد صرف الرواتب، أوضح ملحم، أن وزارة المالية الفلسطينية، هي من تحدد موعد ونسبة الصرف.