روحاني: مضيق (هرمز) ليس مكاناً للمُزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية للملاحة البحرية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن مضيق (هرمز) ليس مكاناً للمُزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية للملاحة البحرية.



وأضاف في كلمة له، نقلتها وسائل إعلام مختلفة: أن احتجاز الحرس الثوري للناقلة البريطانية كان عملاً "قوياً ودقيقاً واحترافياً"، مشيراً إلى أنه "إذا صححت بريطانيا خطأ احتجاز الناقلة الإيرانية ستجد رداً مُلائماً من طهران"، وفق تعبيره.



وشدد الرئيس الإيراني على أن على "العالم أن يكون ممتناً للحرس الثوري لحفظه أمن مضيق (هرمز)"، وفق تعبيره، مؤكداً أنه "لا نسعى إلى أي توتر مع الدول الأوروبية".



وقال روحاني: "إذا لم تصل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي إلى نتيجة "فسنتخذ خطوة ثالثة نحو تقليص التزاماتنا تجاهه".