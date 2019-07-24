جونسون يَتَسلّم رسمياً مهام رئاسة الحكومة البريطانية

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يلتقي الرئيس الجديد لحزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون، اليوم الملكة إليزابيث الثانية قبل أن يتسلم من رئيسة الحكومة المستقيلة تيريزا ماي، السلطة، ومعها ملف "بريكست" الشائك.



وبعد فوز ساحق يوم الثلاثاء على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت، سيصبح بوريس جونسون (55 عاماً) الأربعاء رئيس الحكومة الرابع عشر في عهد الملكة إليزابيث، وفق (روسيا اليوم).



وأمضت تيريزا ماي ليلة أخيرة في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، بعدما اضطرت للاستقالة لفشلها في إقناع النواب بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية حول "بريكست" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وستحضر ظهر الأربعاء آخر جلسة استجواب أسبوعية لها في البرلمان.



بعد ذلك، ستلقي ماي كلمة أمام مقر الحكومة، المكان نفسه الذي أعلنت منه استقالتها في 24 أيار/ مايو، باكية ومعبرة عن "أسفها العميق" لإخفاقها في تنفيذ "بريكست" الذي صوت 52% من البريطانيين من أجله في استفتاء حزيران/ يونيو 2016.



وستتوجه بعد ذلك إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسمياً إلى الملكة، حيث وعدت ماي التي تغادر رئاسة الحكومة بدون إنجازات كبيرة لتعود إلى مقعدها النيابي، بأن تقدم "دعماً كاملاً" لجونسون.



وبعد ذلك ستستقبل الملكة اليزابيث الثانية، بوريس جونسون لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد هذا اللقاء، سيلقي رئيس الوزراء الجديد خطاباً، ويعلن تشكيلة فريقه.