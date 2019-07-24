دولي

مدير مكتب خامنئي: بريطانيا أرسلت وسطاء للإفراج عن ناقلتها المحتجزة

مدير مكتب خامنئي: بريطانيا أرسلت وسطاء للإفراج عن ناقلتها المحتجزة
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
أکد رئیس مكتب قائد الثورة الإسلامیة الإيراني، حجة الإسلام محمد محمدی كلبايكاني، أن البریطانیین أرسلوا وسطاء إلى إیران للإفراج عن ناقلتهم المخالفة المحتجزة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت: إن مواصلة إيران لسلوكها، سيقابله وجود عسكري بريطاني ضخم في الخليج.

وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام مختلفة أول أمس الاثنين: أن بريطانيا ستسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية، مشيراً إلى أنه سيتم الطلب من كل السفن التي ترفع علم بريطانيا "إخطارنا بنيتها عبور مضيق هرمز لتأمينها".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: سندافع عن حق حرية الملاحة إذا مضت إيران في سياستها الحالية، معرباً عن أمله في ألا تحدث مواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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