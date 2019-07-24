السعودية تُحدد موعد إجازة عيد الأضحى





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية، الأربعاء، رسمياً فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019، حيث نشرت وزارة الخدمة المدنية، بياناً في موقع (تويتر) حددت من خلاله أيام الإجازة.وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 آب/ أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 آب/ أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة)، وفق (روسيا اليوم).ويظهر من البيان، أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوماً.