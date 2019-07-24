زيارة: إحالة مبدئية لمشروع أعمال البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتمد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، الإحالة بشكل مبدئي لمشروع أعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية الداخلية لمشروع إنشاء منطقة جنين الصناعية.



وذكر بيان صحافي صادر عن الأشغال العامة، اليوم ، أن زيارة اعتمد الإحالة المبدئية للمشروع، وذلك عبر تمويل من بنك التنمية الإنمائي الألماني، وبتكلفة وصلت إلى نحو 18 مليون يورو.



وقال زيارة: إن الحكومة تبذل جهوداً مضنية لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاع البنية التحتية رغم الأزمة المادية التي تعصف بها، وذلك عبر تعزيز العلاقة مع المؤسسات الدولية الشريكة، والتعاون معها لتفيذ مشاريع ذات أولوية.