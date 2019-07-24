وفد حماس يلتقي لاريجاني: الدفاع عن فلسطين واجب إسلامي





وأكد العاروري مساعي حماس لتعزيز الوحدة الفلسطينية، واستعدادها لكل أنواع المواجهات لإفشال (صفقة القرن)، والعمل مع قوى المقاومة وإيران في جبهة واحدة لمواجهة المؤامرات.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، برئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني في إطار زيارة الوفد إلى طهران.وأكد الجانبان في اللقاء، على أن الدفاع عن فلسطين في مواجهة المشروع الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية "واجب إسلامي".وأعرب العاروري، عن ارتياحه من اللقاءات التي أجراها في طهران، مشيراً إلى أن المنطقة تمر اليوم بظروف حساسة ومعقدة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون لمواجهة المشروع الإسرائيلي.وقال العاروري، إن المشروع الأمريكي المسمى (صفقة القرن) يهدف لتصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل والأمريكان، وهم لا يريدون إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، ويضعون العراقيل دائماً في طريق إقامة الدولة الفلسطينية.وبشأن ملف اللاجئين الفلسطينيين، قال العاروري: إن الإدارة الأمريكية، تريد سلب حق الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، بل وتوطينهم في الدول التي هجروا إليها.من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: إن إيران تعتبر دعم القضية الفلسطينية واجباً إسلامياً، مشدداً على ضرورة استمرار نهج المقاومة باعتباره الطريق الوحيد الذي يجعل أعداء فلسطين يندمون.وأضاف لاريجاني، أن سياسة إيران الدائمة هي دعم الشعب الفلسطيني، ومتابعة القضية الفلسطينية بكل اهتمام، مؤكداً أن (صفقة القرن) الأمريكية، فشلت منذ البداية، ولم تلق القبول المطلوب.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الولايات المتحدة لم تدخر جهداً في فرض الحظر على إيران، وكانت تنوي تصفير صادرات النفط الإيراني، وإيجاد التوتر داخل البلاد، لكنها فشلت، بل إن مؤامراتها حفزت الأطراف السياسية في إيران على الاتحاد أكثر فأكثر.