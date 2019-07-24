وزارة الاقتصاد: سيتم شطب 3500 شركة من السجلات ما لم تصوب أوضاعها











رام الله - دنيا الوطنقال طارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إنه سيتم شطب ما يقارب 3500 شركة من السجلات، اذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال شهرين من تاريخ اليوم الموافق 24/7/2019.وكشف مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، في بيان، أسماء الشركات التي سيتم شطبها تحت طائلة المسؤولية، استنادا لأحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).