شؤون فلسطينية

الحساينة يفتتح مدرسة الصبرة الأساسية بغزة

الحساينة يفتتح مدرسة الصبرة الأساسية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استجابةً لدعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قام وزير الأشغال العامة والإسكان السابق، مفيد الحساينة، بافتتاح مدرسة الصبرة الأساسية للاجئين في حي الصبرة بغزة.

جاء ذلك، بحضور مدير عمليات الوكالة ماتيس شمالي، ومدير برنامج تطوير المخيمات، رفيق عابد، ورجال الإصلاح، ومخاتير وأهالي الحي، حيث تم بناء وتأثيث المدرسة النموذجية بتبرع من (USA) بتكلفة إجمالية بلغت (2,5) مليون دولار.

وثمن الحساينة دور وكالة الغوث وتشغيل اللآجئين، ومدير عمليات الوكالة شمالي، علي جهودهم المتواصلة في دعم وتقديم الخدمات للاجئين بالتعليم وغيره.

وشكر الحساينة الطواقم الهندسية والفنية لوكالة الغوث علي جهودهم في خدمة أبناء شعبهم، مشيداً بالدور الذي قامت به مؤسسة (USA) في تقديم ما يلزم لبناء وتأثيث المدرسة.

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