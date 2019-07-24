مخالفة مرورية بـ 150 ألف ليرة لرفع علم فلسطين من السيارة بلبنان

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إنه خلال وقفة نفذها فلسطينيون أول من أمس في باحة مركز معروف سعد بصيدا، تحيةً للنائب أسامة سعد، لاحقت قوى الأمن اللبنانية السيارات التي ترفع رايات فلسطين، وحررت مخالفة مرورية بحق سائقيها.





وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يأتي في ظل التحركات اليومية التضامنية التي تشهدها صيدا ضد قرار وزير العمل كميل بو سليمان، بفرض حيازة الفلسطينيين لإجازة عمل، من مواكب إلى رفع الرايات الفلسطينية على السيارات.







وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمن اللبناني، سجل مخالفات مرورية ضد التحركات الاحتجاجية على القرار والتضامنية مع اللاجئين، والتهمة "الإزعاج وإقلاق الراحة".







وبينت الصحيفة، أنها اطّلعت على نسخة من محضر حُرِّر بحق فلسطيني، ضبطه عنصر في دورية تابعة لمخفر صيدا القديمة يجوب بسيارته عصر الثلاثاء الفائت، ويرفع راية فلسطين من النافذة، ويُشغل أناشيد ثورية.







وتابعت الصحيفة: "كلفة الضبط التي استحقها 150 ألف ليرة، وبمراجعة قانون السير، يتبين عدم وجود مخالفة إخراج راية من نافذة السيارة".