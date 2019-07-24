من هي الشخصيات والوفود التي وصلت إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيزر، عن وصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية والوفود إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر المعبر.



وأكد المكتب الإعلامي، وصول جيمي ماكو لدرجيك، نائب منسق الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والوفد المرافق له، إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وصول نائب السفير الكندي على رأس الوفد المرافق له.



وأشار المكتب إلى أن مدير عام المشاريع النرويجية، ووفد القنصلية الإسبانية، والسيد تاكيشي أوكوبو والوفد المرافق له، وصلوا كذلك إلى قطاع غزة.



وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي للمعبر، وصول قافلة اردنية مكونة من ست حافلات لموظفين تابعين للمستشفى الأردني، وشاحنة محملة بالمستلزمات الطبية.