إصابة سيدة بجروح خطيرة في حادث دهس وسط القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، عن إصابة سيدة (42 عاماً)، بجراح وصفت بالخطيرة، في حادث دهس وقع صباح اليوم الأربعاء، بدير البلح وسط قطاع غزة.



وأشارت الإدارة إلى أن السيدة عتاب ماجد فروانة، دهستها مركبة من نوع (سكودا) بالقرب من مزرعة الجعفراوي على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع.