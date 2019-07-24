قيادي بالمنظمة: لا يمكن الاستمرار بأي شكل من العلاقات مع إسرائيل وأمريكا





وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "في حال استمرار تدمير خيار حل الدولتين، ويريدون حل الدولة الواحدة (ليست دولة أبرتهايد)، فلتكن دولة لديها ديمقراطية، ونحن لدينا الأغلبية".





وشدّد على أن الأمريكيين والإسرائيليين، أخرجوا غزة من المعادلة، ولكن قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من هذه المعادلة، ونحن نريد حل الدولتين في هذا الاتجاه.

وأكد على "ضرورة وقف العمل فوراً بكل أشكال العلاقة مع إسرائيل، وتطبيق قرارات الوطني والمركزي"، مضيفاً في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه "لم يعد ممكناً الاستمرار بأي شكل من أشكال العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولا أي شكل من أشكال العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب".وتابع: "يجب وقف كل أشكال العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، ونتابع العمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي، يضع الآليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".