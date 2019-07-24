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دولي

مارك إسبر وزيراً للدفاع الأمريكي رسمياً

مارك إسبر وزيراً للدفاع الأمريكي رسمياً
رام الله - دنيا الوطن
أقسم مارك إسبر، اليمين في البيت الأبيض وزيراً للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الثلاثاء، عقب سبعة أشهر على الاستقالة المدوية لسلفه الجنرال السابق في مشاة البحرية، جيمس ماتيس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أداء وزير الدفاع الجديد اليمين "إنه يوم مهم جداً لبلدنا، وليس هناك شخصية مؤهلة أكثر منه لقيادة وزارة الدفاع"، وفق (روسيا اليوم).

واختار ترامب إسبر ليعهد إليه بوزارة الدفاع بعدما تخلى مرشحه السابق باتريك شاناهان، وزير الدفاع بالوكالة لستة أشهر، في حزيران/ يونيو، عن الترشح لهذا المنصب لأسباب عائلية.

وإسبر (55 عاماً) عسكري سابق قاتل في العراق خلال حرب الخليج في 1991، وكان في الفرقة 101 الشهيرة، المحمولة جواً في الجيش الأمريكي.

وانتقل بعد ذلك إلى العمل في قطاع الصناعات الدفاعية، ثم أصبح وزيراً لسلاح البر عام 2017، ويتولى إسبر مهامه على رأس مؤسسة يهزها تبدل قادتها منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر، في غياب وزير قادر على مقاومة اندفاعات رئيس مثل ترامب بينما تخوض أكبر قوة عسكرية في العالم حربين في سوريا وأفغانستان، وتوتراً مع طهران.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين إسبر بغالبية 90 صوتاً مقابل ثمانية أصوات، وبين الديمقراطيين الذين صوتوا ضد تعيينه عدد من المرشحين للانتخابات التمهيدية للبيت الأبيض، بمن فيهم إليزابيث وارين وإيمي كلوبوشار وكامالا هاريس.

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