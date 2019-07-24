مصادر لـ"دنيا الوطن": خلافات مركزية فتح تؤجل إدراج 25 اسمًا جديدًا بالمجلس الثوري

مركزية فتح

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قالت مصادر فتحاوية: إن الخلافات في اللجنة المركزية لحركة فتح، أدت لعدم تحديد أسماء 25 عضوًا جديدًا في المجلس الثوري للحركة، كان من المقرر، أن يُصوت عليهم المجلس الثوري خلال دورته الحالية.



وأكدت المصادر لـ "دنيا الوطن"، أنه كان من المفترض إضافة 25 عضوًا جديدًا، لكن الخلافات، أدت لأن تقوم اللجنة المركزية بإعادة تقييم للأعضاء المقترحين، وحذف وإضافة بعض الأسماء، والمصادقة عليها في اجتماعات اللجنة المركزية المقبلة، ومن ثم يقوم ثوري فتح في الدورة العادية المقبلة، بالتصويت عليهم.



وأوضحت المصادر، أن هنالك أشخاصاً "رسبوا في انتخابات المجلس الثوري في المؤتمر السابع"، وضعوا ضمن الـ 25 اسماً، من قبل بعض أعضاء المركزية، ما استدعى الأعضاء الآخرين في المركزية لرفضهم، على اعتبار أن هناك قرارًا واضحًا في الثوري، أن من لم ينجح في انتخابات المؤتمر السابع؛ لا يحق له أن ينضم للمجلس بالمصادقة أو التصويت.



وفيما يخص المجلس الاستشاري التابع لحركة فتح، أكدت المصادر، أنه سيتم إضافة أعضاء، شغلوا في السابق عضوية اللجنة المركزية، أو المجلس الثوري، مشيرة إلى أن هنالك قرارًا بأن يتم إعادة مكانة الاستشاري، من خلال المصادقة على أعضاء تاريخيين، عملوا في قيادة الحركة، إضافة لأعضاء من الشبيبة الفتحاوية، والأسرى في السجون الإسرائيلية، وأيضًا بعض قادة الأجهزة الأمنية.



وأشارت المصادر، إلى أن ثوري فتح، شكّل لجنة من أعضائه بخصوص إضافات الاستشاري، وستقوم هذه اللجنة بترشيح بعض الأسماء؛ ليقوم الثوري في الدورة العادية المقبلة بالمصادقة عليهم.