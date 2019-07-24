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السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً

السعودية تُطلق نظام السفر عبر (الهايبرلوب) قريباً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت "هيئة المدن الاقتصادية" السعودية، اتفاقية تعاون مع "شركة فيرجن هايبرلوب وان" لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نظام النقل عالي السرعة، والذي يستغرق 76 دقيقة من الرياض لجدة.

ومن المتوقع، أن يسهم المشروع في استحداث ستة آلاف فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة، فضلاً عن العديد من الابتكارات التي اطلع عليها وفد الهيئة ومنها: مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغنطيسي، ونظام الرفع المغنطيسي الدوار.

ووقعت الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق، اتفاقية مع شركة "هايبرلوب وَان: "لتنفيذ مشروع لدراسة إطلاق القطار فائق السرعة، على أمل تسيير رحلات تقطع المسافة بين دبي وأبو ظبي في 12 دقيقة، وبين دبي والرياض في 45 دقيقة.

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