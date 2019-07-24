كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأربعاء؟

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في محافظات قطاع غزة نشطة، مطالبة قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وأشارت الإدارة في نشرة لها صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مذكرة بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وحول الحوادث، أكدت الإدارة، أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.