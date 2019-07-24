اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا إسرائيل ليسوا منا





رام الله - دنيا الوطنقال اتحاد الصحفيين العرب: إن الأشخاص الذين زاروا إسرائيل مؤخراً من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، ليسوا صحفيين.وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه قام بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حالياً.وشدد على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم "قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصاً الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية، وهيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين.ولم يستبعد اتحاد الصحفيين العرب، أن يكون أعضاء الوفد الذي يزور إسرائيل حالياً، "يعيشون في دول المهجر، ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها".وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب، التأكيد على تمسك والتزام "كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل حتى يتم تحرير كل التراب العربي، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".