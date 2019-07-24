شاهد: الدفاعات الجوية السورية تُسقط هدفين إسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت هدفين إسرائيليين، انطلقا من الجولان المحتل، باتجاه أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتاخم للمثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل شمال القنيطرة.



وأوضحت الوكالة، أن صواريخ إسرائيلية، استهدفت بشكل متزامن كلاً من تل الأحمر شمال مدينة خان أرنبة الواقعة على تماس المنطقة الأممية العازلة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان.وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قصف اليوم الأربعاء، منطقة استراتيجية في جنوب سوريا.