لبنان يُصدر مذكرة توقيف بحق نجل القذافي





وقالت الوكالة (الوطنية) للإعلام الرسمية اللبنانية: إن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر، أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عشرة متهمين ليبيين في الملف.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محقق عدلي لبناني، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين.ومن أبرز الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، سيف الإسلام معمر القذافي، وعبد الله السنوسي، وأحمد رمضان الأصيبعي، حيث يأتي الأمر القضائي تمهيداً لإحالة هذه المذكرات إلى الشرطة الدولية (إنتربول) لتعميمها وتنفيذها.وأشارت الوكالة، إلى أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني، رفضت مراراً إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقاً كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.ويتهم القضاء اللبناني نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمسؤولية عن اختطاف الرجال الثلاثة في 31 آب/ أغسطس 1978.