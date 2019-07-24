مصر تُدين هدم سلطات الاحتلال مبانٍ سكنية بمدينة القدس





بدوره، أعرب الأزهر الشريف عن رفضه الشديد لقيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ فلسطينية في واد الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس.



كما استنكر الأزهر في بيان له اليوم، إجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال، واقتحام جرافات الاحتلال لهذه المباني والمنطقة الفلسطينية.



وحذر الأزهر الشريف من خطورة تلك الإجراءات الغاشمة، مؤكدا أن ذلك يعد اغتصابًا للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام، كما جدد الأزهر تأكيده أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية إجراءات تخالف ذلك.



وشدد على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مُجرَّد قضية أو أرض محتلة بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية إسلامية مسيحية.



ودعا الأزهر كل الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها، وتخليصها من الاحتلال الاسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطندانت جُمهورية مصر العربية، التصعيد الذي تشهده مدينة القدس، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عدة مبانٍ سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، ورفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس، بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية.وأشارت الخارجية المصرية في بيان لها، إلى مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدة موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).