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شؤون فلسطينية

السعداوي: وضعنا خطة لموضوع الريادة وسنبدأ العمل بالفترة المقبلة

السعداوي: وضعنا خطة لموضوع الريادة وسنبدأ العمل بالفترة المقبلة
خاص دنيا الوطن
أكد أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين، أن هناك مقترحاً يخدم رؤية الوزارة، لافتاً إلى أن الأمور اتضحت، وقد تم وضع أول خطة وطنية لموضوع الريادة والتمكين، بمشاركة جميع الفاعلين، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وبعدها سيتم التنفيذ، مؤكداً أنه خلال فترة قصيرة، ستبدأ الوزارة بالعمل. 

وحول سبب تأخر عمل الوزارة، أوضح السعداوي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الوزارة تأسست مع تشكيل الحكومة الثامنة عشرة، من خلال مرسوم رئاسي، فلم يكن هناك مؤسسة للريادة والتمكين.

وقال السعداوي: "كان أمامي في هذه الوزارة، مسألتان، الأولى: بناء المؤسسة، والثانية: كيف ستعمل، وبالتالي وزارة الريادة والتمكين هي تجربة حديثة، حيث إن عدم وجود رؤية سابقة رسمية، وجدت أن هناك بعض المؤسسات تعمل على مشاريع".

وأشار السعداوي إلى أنه خلال الفترة الماضية، كانت عبارة عن تجميع للقدرات والشركاء على طاولة مستديرة، في قطاع غزة والضفة الغربية، كان هناك اجتماع معمق، وتم الخروج برؤية حول كيفية عمل قطاع الشباب.

وبين الوزير الفلسطيني، أنه كان هناك اجتماعات معمقة مع كافة المؤسسات والقطاعات الشبابية؛ من أجل وضع إطار وأفق استراتيجية للريادة والتمكين، والخطوط العريضة للخطة الوطنية الأولى التي ستستمر مناقشتها خلال الأيام المقبلة مع الاطراف ذات العلاقة، لحين إقرارها.

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