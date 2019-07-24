توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي جباليا شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود، شرقي جباليا شمال قطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد توغلت تسع جرافات، ستة من نوع (D9)، وثلاثة من نوع (مدولب)، انطلاقاً من بوابة أبو صفية شرقي جباليا، حيث باشرت بأعمال تسوية وتجريف للأراضي.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.