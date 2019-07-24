قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطناً بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 23 مواطناً فلسطينياً.



وادعت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه ضبط مسدسيْن، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية، صادرت عشرات الآلاف من الشواكل من بلدة جماعين قرب نابلس، بزعم أنها مخصصة لدعم العمليات.