العملات: الدولار يُواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي



صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.



صرف الدينار الأردني مقابل: 5.00 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.











رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي: