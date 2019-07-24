العملات: الدولار يُواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.00 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.00 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
التعليقات