طقس الأربعاء: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تُحذر من التعرض لأشعة الشمس

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 31-21 32-21 بيت لحم 31-21 31-21 32-21 رام الله والبيرة 29-20 29-20 30-20 طولكرم 32-24 32-24 32-24 نابلس 33-22 33-22 34-22 قلقيلية 32-24 32-24 32-24 جنين 35-24 35-24 36-24 سلفيت 31-21 31-21 32-21 طوباس 35-24 35-24 36-24 روابي 32-22 32-22 33-22 الخليل 30-20 30-20 31-20 غزه 30-25 30-25 30-25 أريحا 42-27 42-27 43-27 خانيونس 30-25 30-25 30-25 الأغوار الشمالية 40-25 40-25 41-25 رفح 31-24 31-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو اليوم الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/07/25: يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/07/27: يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: