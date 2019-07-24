وسائل إعلام سورية: هجوم إسرائيلي على ريف درعا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن مساء أمس الثلاثاء، هجوماً على منطقة تل الحارة بريف درعا جنوب البلاد.



وذكرت قناة (الإخبارية) السورية، أن أضرار العدوان الإسرائيلي اقتصرت على الماديات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.