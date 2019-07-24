غنيم يبحث مع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية المالية الخاصة بمشاريع المياه









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم أمس اليساندرا فيسر مديرة التعاون في الاتحاد الأوروبي في فلسطين لاستعراض الاتفاقية المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي، واهم البنود التي تتضمنها، والالية المعتمدة فيها. حيث تقدر القيمة المالية للاتفاقية بحوالي 31 مليون و400 الف يورو.حيث تطرق اللقاء الى مناقشة ابرز البنود المشار اليها في الاتفاقية والتي تتضمن دعم برنامج التحلية المركزية ودعم برامج ادارة المياه، الى جانب برنامج اصلاح قطاع المياه وتحديدا تأسيس شركة المياه الوطنية وكذلك استكمال المراحل النهائية في مشروع محطة معالجة طوباس تياسير.وفي هذا الاطار أكد المهندس غنيم على أهمية المضي قدما في هذه الاتفاقية للمباشرة في انجاز المشاريع المخصصة وفق الية واضحة تتضمن كافة الحيثيات المتعلقة باعمال التنفيذ والتشغيل والاشراف والمتابعة حيث تم تدليل العقبات التي تحول دون توقيعها، مؤكدا كذلك على ضرورة التزام كافة الشركاء بالاليات التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك.كما اوضحت السيدة فيسر انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تقدمت بها سلطة المياه حيث سيتم عقد لفاء يشمل الاطراف ذات العلاقة لبحث كافة الاقتراحات والملاحظات والتاكد من انجاز الاتفاقية ليتم توقيعها خلال الفترة القادمة بما يضمن عدم حدوث أي تأخير في اي من المشاريع التي تستهدفها الاتفاقية.