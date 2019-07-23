غنيم: بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية غزة





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم عن الانتهاء من انشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر في مدينة غزة، بعد جهد دام ثلاث سنوات تجاوزت سلطة المياه فيها كافة التحديات وعلى رأسها تعطيل الجانب الاسرائيلي ادخال المواد خاصة المعدات الكهروميكانيكية منها، وأضاف أن القدرة التشغيلية للمحطة 10 آلاف م3 يومياً.وقال غنيم: "بدأنا التشغيل التجريبي والذي سيخدم أكثر من 200 ألف مواطن يقطنون في محافظتي غزة وشمال غزة، كما سيتم خلط المياه من هذه المحطة مع مياه الخزان الجوفي في خزانات الخلط التي تم إنجازها من قبل سلطة المياه، وجاري العمل على ربط المحطة بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية وثبات العمل لننتقل إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 شهور".وأضاف: "نشكر الداعمين لإنجاز المشروع حيث بلغت تكلفة المشروع 15 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي وتمت بالتعاون مع مصلحة مياه بلدية الساحل".يذكر أن محطة تحلية غزة هي المحطة الثانية التي يتم إنجازها خلال عام 2019 بعد محطة دير البلح، وهذا تطبيقاً لخطة سلطة المياه الاستراتيجية فيما يتعلق بتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب الآمنه و تطوير خدمات المياه و إيقاف التدهور فى خزان المياه الجوفي.