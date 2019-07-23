الخارجية الروسية: هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس تصرف غير قانوني





وحسب المعلومات الواردة، فقد تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت دون مأوى".



وأضافت الوزارة في بيانها: "ننطلق من أن أفعالا كهذه يقوم بها الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، يقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



ودعت موسكو إسرائيل إلى "مراجعة قرار الهدم والامتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة مستقبلا".



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية الروسية قيام إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، باعتبار ذلك إجراء ينتهك القانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين.وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "دمرت السلطات الإسرائيلية يوم 22 تموز/يوليو أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).