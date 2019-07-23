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ترامب يوجه رسالة إلى السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو

ترامب يوجه رسالة إلى السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، أكد فيها عمق الشراكة التاريخية بين البلدين.

وقال ترامب في الرسالة التي نقلتها السفارة الأمريكية في القاهرة: "عزيزي السيد الرئيس، أرسل إليك تحياتي وتهاني الحارة في ذكرى يومكم الوطني، 23 يوليو، بالنيابة عن الشعب الأمريكي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "تمتعت الولايات المتحدة ومصر بشراكة قوية لعقود، جذورها الأمل المشترك لمنطقة أكثر سلاما وأمنا ونجاحا".

وتابع في رسالته للسيسي قائلا: "تثمن الولايات المتحدة تعاوننا المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن، وتسعى لتعميق شراكتنا على صعيد النمو الاقتصادي وروابط تعليمية وثقافية أكثر قوة".

وتحتفل مصر بالذكرى الـ67 لـ"ثورة 23 يوليو"، والتي أسقطت خلالها مجموعة "الضباط الأحرار" بقيادة محمد نجيب الحكم الملكي في البلاد.

وتحولت مصر إلى جمهورية منذ تلك الثورة، وكان محمد نجيب أول رئيس لها، قبل أن يستلم عبد الناصر السلطة عام 1954 ويصبح رئيسا لمصر حتى عام 1970.

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