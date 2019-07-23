دولي

واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع "طالبان"

واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع "طالبان"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيتوجه إلى كابل ومن ثم إلى قطر الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع حركة "طالبان".

وقالت الخارجية في بيان، إن خليل زاد سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى 1 آب/أغسطس في إطار الجهود المبذولة للتمهيد لـ"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن خليل زاد سيناقش في كابل "الخطوات التالية في عملية السلام، بما في ذلك تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الداخلية بين الأفغان".

ويعد تشكيل مثل هذا الفريق قضية شائكة، إذ أن "طالبان" ترفض التفاوض مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وأشارت الخارجية إلى أن خليل زاد سيسافر بعد ذلك إلى الدوحة حيث "سيستأنف المحادثات مع طالبان"، متابعة لعدة جولات سابقة من المباحثات مع الحركة، كان آخرها في 9 يوليو في العاصمة القطرية. كما أجرت "طالبان" في وقت سابق محادثات مع مسؤولين أفغان في العاصمة القطرية، وتعهد الطرفان بتقديم "خارطة طريق للسلام" في أفغانستان.

وتأمل واشنطن في إبرام اتفاق سياسي مع "طالبان" قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة أواخر سبتمبر المقبل.

ويمكن لأي تقدم يتم تحقيقه أن يمهد الطريق لسحب القوات الأمريكية والدولية المنتشرة في أفغانستان منذ هجمات 11 سبتمبر قبل نحو 18 عاما، والتي حملت الولايات المتحدة على شن هجوم كبير للإطاحة بحكومة "طالبان".

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