دولي

باكستان تغير روايتها الرسمية حول دورها في عثور الأمريكيين على بن لادن

باكستان تغير روايتها الرسمية حول دورها في عثور الأمريكيين على بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده ساعدت الاستخبارات الأمريكية في العثور على مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، في إطار عملية أسفرت عن تصفيته.

وقال خان، في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، أمس الاثنين: "إن إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدم المعلومات التي أدت إلى تحديد مكان وجود أسامة بن لادن".

وأوضح أن استخبارات بلاده ساعدت في تحديد "المكان الأولي" لزعيم "القاعدة" وذلك "بفضل معطيات هاتفية".

ولم يكشف خان عن أي تفاصيل حول هذا الموضوع، إلا أن تصريح رئيس الوزراء يمثل تغييرا ملحوظا في موقف باكستان الرسمي من هذا الموضوع حيث كانت بلاده ترفض بإصرار إعطاء أي معلومات عن دورها في العثور على بن لادن الذي جرت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أمريكية خاصة في 2 أيار/مايو 2011 بمنزله المحصن في أبوت آباد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد، أسد دراني، الذي كان رئيسا لاستخبارات بلاده بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر عام 2018 أن باكستان أبلغت الولايات المتحدة على الأرجح بمكان اختباء بن لادن "وادعت أنها لا تعرف شيئا" لأن ذلك "كان يمكن أن يحرج الحكومة" في إسلام آباد.

ويقوم عمران خان بزيارة هي الأولى له إلى واشنطن منذ انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، حيث التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، والتي تشهد توترا في أغلب الأحيان على خلفية عدد من الخلافات.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع &#34;طالبان&#34;

واشنطن تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع "طالبان"

بوريس جونسون يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

بوريس جونسون يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

روسيا تحقق تقدما في مشاريع الغاز بمنطقة القطب الشمالي

روسيا تحقق تقدما في مشاريع الغاز بمنطقة القطب الشمالي

نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق

نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق

أردان يتهم الاتحاد الأوروبي بالتحيز للفلسطينيين

أردان يتهم الاتحاد الأوروبي بالتحيز للفلسطينيين

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

بمساعدة (موساد)..الكشف عن تفاصيل اعتقال لبناني بدولة إفريقية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

بمساعدة (موساد)..الكشف عن تفاصيل اعتقال لبناني بدولة إفريقية بتهمة التجسس لـ (حزب الله)

قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج

قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

غنيم: بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية غزة

غنيم: بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية غزة

الخارجية التركية: هدم المنازل بالقدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية

الخارجية التركية: هدم المنازل بالقدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

هذه فحوى الرسائل التي أرسلها الرئيس عباس لنظيره الفرنسي

هذه فحوى الرسائل التي أرسلها الرئيس عباس لنظيره الفرنسي

الاحتلال يستدعي وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق

الاحتلال يستدعي وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة

إصابات بانقلاب جيب جنوب مدينة غزة

إصابات بانقلاب جيب جنوب مدينة غزة

منوعات

هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل؟ شاهد الصور

هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل؟ شاهد الصور

زوجة أبو &#34;مطرب 3 دقات&#34; تخطف الأنطار بزفاف نجل إيلي صعب

زوجة أبو "مطرب 3 دقات" تخطف الأنطار بزفاف نجل إيلي صعب

والدة فرح يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

والدة فرح يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة.. &#34;الراعية&#34;: حين يلتقي الحلو والمالح

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة.. "الراعية": حين يلتقي الحلو والمالح

نورمان أسعد تعود إلى الواجهة من جديد بسبب صورة

نورمان أسعد تعود إلى الواجهة من جديد بسبب صورة

تفاصيل جديدة عن طلاق وائل كفوري: ضرب أنجيلا بهمجية وحبسها

تفاصيل جديدة عن طلاق وائل كفوري: ضرب أنجيلا بهمجية وحبسها

شاهد: آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

شاهد: آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

عربي

ترامب يوجه رسالة إلى السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو

ترامب يوجه رسالة إلى السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

استثمار قطري خارجي جديد

استثمار قطري خارجي جديد

شاهد: الحكومة الإسرائيلية تُهاجم الفلسطينيين بسبب طرد ناشط سعودي من القدس

شاهد: الحكومة الإسرائيلية تُهاجم الفلسطينيين بسبب طرد ناشط سعودي من القدس