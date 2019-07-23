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  • أبو عبيدة لأهالي الجنود الأسرى: قيادتكم المتناحرة في الانتخابات تتجاهل قضية أبنائكم

  • أبو عبيدة: حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل وكذب بقضية الاسرى

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: هناك فرصة لحل قضية الأسرى الإسرائيليين إذا كان الاحتلال جاداً

أبو عبيدة: هناك فرصة لحل قضية الأسرى الإسرائيليين إذا كان الاحتلال جاداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن هناك فرصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، إذا كانت قيادة الاحتلال جادة في ذلك.

قال أبو عبيدة في خطاب له مساء اليوم الثلاثاء: "إن حكومة الاحتلال تمارس عملية تضليل وكذب بقضية الأسرى على مدار خمس سنوات، لذلك نضع النقاط على الحروف امام الرأي العام، خاصة عائلات الأسرى".

وأضاف: "تبين أن بياناتنا وإعلاناتنا هي اليقين والصدق، وليس قيادة العدو الكاذبة"، موجهاً رسالة إلى أهالي الأسرى: "قيادة الاحتلال المتناحرة في حلبة الانتخابات تتجاهل قضية أبنائكم".

وبين أن قيادة الاحتلال، تتهرب من مواجهة الحقيقة، وهي دفع الثمن، مشيراً إلى أنهم لم يطرحوا قضية الجندي منغستو الأثيوبي الأصل.

وأكد أبو عبيدة، أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي، تتجاهل قضية الأسير الإسرائيلي ابراهام منغستو الأثيوبي الأصل، لافتاًإلى أنها تتجاهز قضية الأسرى بدعوى أنهم جثث.

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