شؤون فلسطينية

الخارجية التركية: هدم المنازل بالقدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية

الخارجية التركية: هدم المنازل بالقدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، ان هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تحتلها، يعد مظهراً جديداً من مظاهر سياسات الاحتلال والعدوان التي تتبعها.

واعتبرت الخارجية التركية في بيان صحفي لها، ان مثل هذه الأعمال المدانة ترمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس.

ودعت الى وجوب وضع حد فوري لهذه الأعمال غير الشرعية التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين.

وطالبت المجتمع الدولي التمسك بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

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