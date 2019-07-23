مسؤول أميركي: ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من خطته للسلام





وقال غرينبلات في تصريحات صحفية له اليوم ان الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية على حد وصفه.





وتابع :" أدعو الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد".









رام الله - دنيا الوطنكشف المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، لم يحدد بعد التوقيت المناسب للشق السياسي من صفقة القرن ".