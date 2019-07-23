جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "جامعة النجاح الوطنية"، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، لهذا العام، يوم السبت الموافق 20-7-2019.
أعلنت "جامعة النجاح الوطنية"، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، لهذا العام، يوم السبت الموافق 20-7-2019.
للاطلاع على نظام البكالوريوس:
https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-programs/?fbclid=IwAR1evwIcx7eIz9aXxgxH0rkI3a3CrfNfXeHFF-Q43UNjJj0HoxcTNe46t9o
للاطلاع على كيفية الالتحاق:
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