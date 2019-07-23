نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية وضربه لن تستوعبها الجهاد وحماس





وتابع" لا يمكنني التوضيح أكثر من ذلك، لكن الشركاء في هذه الاستعدادات الذين يجلسون هنا، يعرفون جيدًا أن هذا ليس مجرد كلام فارغ".





وأكد نحن ملتزمون بإعادة أورون شاؤول وهدار جولدين وأفيرا منغيستو، وقد أثبتنا أننا نلتزم بما نقول عندما أعدنا زكريا باوميل، لذا أنا ألتزم بواجبي لتحريرهم التام من الأسر.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" خلال الحفل التذكاري لقتلى حرب الجرف الصامد: نحن نعمل على تحقيق الهدوء، لكننا نستعد للذهاب إلى لمعركة، وهي عملية عسكرية واسعة سنوجه فيها ضربة عسكرية غير مسبوقة لحماس والجهاد.