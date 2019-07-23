شؤون فلسطينية

خطاب مهم لكتائب القسام حول أسرى الاحتلال في غزة

خطاب مهم لكتائب القسام حول أسرى الاحتلال في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، يوم الثلاثاء، عن خطاب هام ومرتقب لها الليلة، حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة .

وقالت القسام في نبأ عاجل أوردته عبر موقعها الالكتروني : "الليلة.. خطاب مهم للناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة حول أسرى العدو ومفقوديه في غزة".

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