خطاب مهم لكتائب القسام حول أسرى الاحتلال في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، يوم الثلاثاء، عن خطاب هام ومرتقب لها الليلة، حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة .



وقالت القسام في نبأ عاجل أوردته عبر موقعها الالكتروني : "الليلة.. خطاب مهم للناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة حول أسرى العدو ومفقوديه في غزة".