شؤون فلسطينية

هذه فحوى الرسائل التي أرسلها الرئيس عباس لنظيره الفرنسي

هذه فحوى الرسائل التي أرسلها الرئيس عباس لنظيره الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
التقى سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي بإيمانويل بون المستشار الدبلوماسي الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وهنأ السفير الهرفي في بداية اللقاء بون على توليه هذا المنصب متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة، كما سلمه رسالتين خطيتين رسميتين من الرئيس محمود عباس للرئيس ماكرون تضمنت الاولى تهنئته بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الفرنسية، والثانية تعلقت بآخر الاوضاع على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة كما تطرقت الى القرصنة الاسرائيلية لأموال المقاصة باعتبارها خرقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي والذي رعته فرنسا.

ووضع الهرفي مضيفه بصورة اخر التطورات الميدانية والسياسية مركزاً على الجريمة الاسرائيلية الاخيرة بهدم اكثر من مئة وحدة سكنية فلسطينية في وادي الحمص بمنطقة صور باهر في القدس المحتلة. كما تطرق الى عمليات التهويد والاستيطان الواسع التي تعاني منها القدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة، والى سياسة الفصل العنصري البغيض التي تنتهجها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مدعومة من الادارة الامريكية التي تنكرت تماماً لالتزامات الوصول الى حل عادل ودائم وعزلت نفسها عن أي دور في التوصل الى سلام حقيقي بل تعمل مع المتطرفين في اسرائيل لتدمير أي امل في السلام.

كما اعتبر الهرفي خلال اللقاء أن ورشة البحرين الاقتصادية التي انتهت الى فشل ذريع هي عنوان لفشل صفقة القرن بكل ابعادها ذلك انها اقتصرت على "كذبة الفوائد الاقتصادية" مؤكداً ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن تفرط بشبر واحد من ارض الوطن مهما كانت الظروف والصعوبات.

وتطرق اللقاء ايضاً الى اطلاق اسم "القدس" على احدى الساحات الباريسية بقرار من بلدية باريس حيث اعتبر الهرفي ان ظروف هذه التسمية تدفع للاعتقاد بأن رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية ولأسباب انتخابية خالفت كل القرارات الدولية وايضاً خالفت الموقف السياسي الفرنسي منذ عهد الجنرال شارل ديغول حتى اليوم والذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، وطالب الهرفي بتدخل السلطة الفرنسية لمعالجة هذا القرار الذي ارسل رسائل خاطئة حول السياسة الفرنسية المتعلقة بالاوضاع في فلسطين والمنطقة.

كما تطرق اللقاء الى الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس الى باريس حيث اعاد السيد بون التأكيد على دعوة الرئيس ماكرون للرئيس عباس لزيارة باريس للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مفضلاً أن تكون الزيارة قبل توجه الرئيس عباس الى نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.

كما اكد بون على الموقف الفرنسي الثابت المستند الى قرارات الامم المتحدة بكافة مؤسساتها بضرورة التوصل الى حل عادل ودائم وشامل على قاعدة وجود دولتين تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسلام وأن تكون القدس عاصمة للدولتين. كما اعتبر بون ان قرار بلدية باريس لن يغير شيئاً في السياسة الفرنسية الخارجية التي تعتبر أن القدس الشرقية هي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها ما يسري على جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وفي ختام اللقاء قدم السفير الهرفي للسيد ايمانويل بون هدية تذكارية تضمنت مشغولات يدوية تراثية فلسطينية تعبر عن تمسك الفلسطيني بأرضه وبهويته وبحضارته الضاربة في عمق التاريخ.

أخبار ذات صلة

غداً.. لقاء هام بين الرئيس عباس وملك الأردن

غداً.. لقاء هام بين الرئيس عباس وملك الأردن

مجلس الأمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس

مجلس الأمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس

مسؤول أميركي: ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من خطته للسلام

مسؤول أميركي: ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من خطته للسلام

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية وضربه لن تستوعبها الجهاد وحماس

نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية وضربه لن تستوعبها الجهاد وحماس

خطاب مهم لكتائب القسام حول أسرى الاحتلال في غزة

خطاب مهم لكتائب القسام حول أسرى الاحتلال في غزة

أبو ردينة: الرئيس يدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

أبو ردينة: الرئيس يدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تفتتح وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية

جامعة النجاح الوطنية تفتتح وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

جامعة النجاح تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

الاحتلال يستدعي وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق

الاحتلال يستدعي وزير شؤون القدس فادي الهدمي للتحقيق

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة

إصابات بانقلاب جيب جنوب مدينة غزة

إصابات بانقلاب جيب جنوب مدينة غزة

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

مجلس أمناء مستشفى جامعة النجاح يعقد اجتماعه

اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية (الإعادة)

اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية (الإعادة)

الصحة بغزة: مجمل خدماتنا أمام منعطف خطير لنفاد الأدوية

الصحة بغزة: مجمل خدماتنا أمام منعطف خطير لنفاد الأدوية

منوعات

هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل؟ شاهد الصور

هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل؟ شاهد الصور

زوجة أبو &#34;مطرب 3 دقات&#34; تخطف الأنطار بزفاف نجل إيلي صعب

زوجة أبو "مطرب 3 دقات" تخطف الأنطار بزفاف نجل إيلي صعب

والدة فرح يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

والدة فرح يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة.. &#34;الراعية&#34;: حين يلتقي الحلو والمالح

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة.. "الراعية": حين يلتقي الحلو والمالح

نورمان أسعد تعود إلى الواجهة من جديد بسبب صورة

نورمان أسعد تعود إلى الواجهة من جديد بسبب صورة

تفاصيل جديدة عن طلاق وائل كفوري: ضرب أنجيلا بهمجية وحبسها

تفاصيل جديدة عن طلاق وائل كفوري: ضرب أنجيلا بهمجية وحبسها

شاهد: آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

شاهد: آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

شيري عادل ترد على إشاعة طلاقها من الداعية معز مسعود بفيديو

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

مذيع كويتي يعرض الزواج على نوال الزغبي.. وهكذا ردت

عربي

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

الكويت تسلمت تعويضات من العراق بقيمة 270 مليون دولار

استثمار قطري خارجي جديد

استثمار قطري خارجي جديد

شاهد: واصفاً الفلسطينيين بالحمقي.. صحفي سعودي: إسرائيل لم تُطلق علينا رصاصة واحدة

شاهد: واصفاً الفلسطينيين بالحمقي.. صحفي سعودي: إسرائيل لم تُطلق علينا رصاصة واحدة