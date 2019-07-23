هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة



وقالت الهيئة، أن الالتماس أُرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد طقاطقة لما تسمى بمقابر الأرقام حتى صدور قرار بالرد على التماس الهيئة.



وكان الشهيد طقاطقة قد اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، عدا عن اهماله طبياً بشكل مقصود، حيث وفقاً لنتائج تشريحه، فقد تبين أن الأسير أُصيب بالتهاب رئوي حاد وكان من المفترض تحويله فوراً الى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، لكنه تُرك وحيداً يصارع المرض في زنزانته الإنفرادية في عزل نتسيان حتى وفاته.



رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، وذلك للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، والذي استشهد بتاريخ 16/7/2019 داخل جدران عزل معتقل "نيتسان الرملة".