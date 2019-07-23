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استثمار قطري خارجي جديد

استثمار قطري خارجي جديد
رام الله - دنيا الوطن
وقعت "قطر للبترول" اتفاقية مع شركتي "إيني" و"توتال"، استحوذت بموجبها الشركة القطرية على 25% من أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا.

وقالت "قطر للبترول" في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، إنه بعد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية في كينيا، "ستكون حصص الشركاء في التحالف موزعة بين شركة إيني (41.25%) وتوتال (33.75%) وقطر للبترول (25%)".

وأرفقت الشركة بيانها بخريطة تكشف عن مكان الامتياز، وتظهر الخريطة مناطق الامتياز وهي: L11A، وL11B، وL12 الواقعة في المياه البحرية شرق كينيا.​


ولا يعد هذا المشروع الأول لـ "قطر للبترول" في القارة السمراء، حيث أعلنت الدوحة وشريكاتها، بقيادة "توتال"، في فبراير الماضي، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا.

وتعتبر قطر أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 77 مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 43% بحلول 2023-2024.

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