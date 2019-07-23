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دولي

نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق

نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق
رام الله - دنيا الوطن
 التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقدس مع أعضاء الوفد الإعلامي العربي الذي يضم مدونين من دول ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها منها السعودية والعراق.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن وزير الخارجية يسرائيل كاتس التقى أيضًا بعد الظهر مع الوفد ذاته.

وكان أعضاء هذا الوفد قد وصلوا أمس إلى تل أبيب حيث التقوا في الكنيست رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر.

وتحدث ديختر إليهم بالعربية قائلاً "إن دولة اسرائيل قررت أن تبني علاقات مع الدول العربية وتحديدًا مع السعودية وعدم الانتظار حتى تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب".

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