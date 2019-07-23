أردان يتهم الاتحاد الأوروبي بالتحيز للفلسطينيين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهم جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بالانحياز للفلسطينيين بعد أن أدان الاتحاد عمليات تدمير المباني السكنية في وادي الحمص بالقدس.



وقال أردان في تصريح لإذاعة كان الاسرائيلية، إن المتحدثون باسم الاتحاد الأوروبي متحيزون لصالح الفلسطينيين، ويسمعون لأكاذيبهم دون أن يتحققوا منها. وفق قوله.



وأشار إلى أن عملية الهدم تمت بقرار من المحكمة العليا لاعتبارات أمنية لما تشكل تلك المباني الموجودة على السياج الأمني من خطر. وفق مزاعمه.