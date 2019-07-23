ماذا جاء في اللقاء بين العاروري وولايتي؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، أكد أن دعم القضية الفلسطينية، سيستمر حتى النصر.



جاء ذلك، خلال لقاء جمع العاروري بولايتي، اليوم الثلاثاء، في إيران، مشيراً إلى أنه أكد خلال اللقاء، على تضامن حركة حماس مع إيران، ودعمها لها بوجه الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية.



بدوره، أكد ولايتي، أن زيارة وفد حماس لإيران، تأتي في وقت حساس تزامنا مع (صفقة القرن) التي فشلت، موجهاً كلمة للعاروري قائلاً: "لقاؤكم بالمرشد أمس استراتيجي، ويشكل نقطة تحول".



وأشار ولايتي، إلى أن المنطقة العربية، ستشهد مزيداً من الانتصارات، وستكون لصالح جبهة المقاومة.