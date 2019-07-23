بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

فاز بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، بزعامة حزب (المحافظين) في بريطانيا؛ ليصبح رئيساً للوزراء خلفاً لـ "تيريزا ماي".



ووعد جونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت وكالات ووسائل إعلام دولية وعربية.



وأضاف: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".