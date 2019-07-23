بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
فاز بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، بزعامة حزب (المحافظين) في بريطانيا؛ ليصبح رئيساً للوزراء خلفاً لـ "تيريزا ماي".
ووعد جونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت وكالات ووسائل إعلام دولية وعربية.
وأضاف: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".
فاز بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، بزعامة حزب (المحافظين) في بريطانيا؛ ليصبح رئيساً للوزراء خلفاً لـ "تيريزا ماي".
ووعد جونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت وكالات ووسائل إعلام دولية وعربية.
وأضاف: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".
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