دولي

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ويُصبح رئيساً لوزراء بريطانيا
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
فاز بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، بزعامة حزب (المحافظين) في بريطانيا؛ ليصبح رئيساً للوزراء خلفاً لـ "تيريزا ماي".

ووعد جونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما نقلت وكالات ووسائل إعلام دولية وعربية.

وأضاف: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني"، مشيراً إلى أنه "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا". 

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