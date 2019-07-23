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شاهد: الحكومة الإسرائيلية تُهاجم الفلسطينيين بسبب طرد ناشط سعودي من القدس

شاهد: الحكومة الإسرائيلية تُهاجم الفلسطينيين بسبب طرد ناشط سعودي من القدس
الناشط السعودي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن إدانتها بشدة لـ "تعرض شبان فلسطينيين بمدينة القدس للناشط السعودي، محمد سعود، وطردهم إياه من باحات المسجد الأقصى خلال زيارته للقدس بدعوة من إسرائيل، ولقائه أعضاء في الكنيست".

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، عبر (تويتر): "يقوم حالياً ناشط سلام سعودي بزيارة إلى إسرائيل، وعندما جاء إلى مسجد الأقصى لأداء الصلاة، هاجمه متطرفون فلسطينيون، وبصقوا عليه، مدنسين بذلك هذا المكان المقدس".

وأضاف جندلمان: "الفلسطينيون لا يريدون السلام، لكن على الرغم من ذلك تزداد علاقات إسرائيل مع العالم العربي دفئاً".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، نزار عامر، عبر (تويتر): "ندين بشدة التصرف الوحشي وغير الأخلاقي من قبل بعض الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى تجاه الناشط الإعلامي السعودي، الذي قدم للقدس؛ ليكون جسراً للسلام والتفاهم بين الشعوب، أولئك يستغلون بشكل بشع الأماكن المقدسة كأداة سياسية، نحتضن الشاب الذي كان وسيبقى ضيف شرف في إسرائيل"، وفق تعبيره.

وتعرض سعود، الناشط السعودي والعضو في وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل بدعوة من وزارة خارجيتها، للضرب والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس، أمس الاثنين.


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